Milan-Roma a Perth: giallorossi in partenza da Fiumicino. Autografi per De Rossi e Dybala (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - La Roma è in partenza verso l’Australia. I giallorossi a Perth affronteranno il Milan in amichevole venerdì alle ore 19 (orario italiano). Un viaggio dall’altra parte del mondo che chiuderà di fatto la stagione e sarà l’occasione per omaggiare Agostino Di Bartolomei. Infatti, le due squadre avranno sulle maglie una patch speciale per ricordare ‘Ago’. Presenti con lo staff giallorosso anche degli ex di livello come Tonetto, Pizarro e Aldair.

??? ✈️ Pizarro, Aldair e Tonetto in viaggio con noi per Perth! #ASRoma pic.twitter.com/BTBXWlkZWs — AS Roma (@OfficialASRoma) May 28, 2024