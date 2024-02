Domani il Cagliari, De Rossi: "Sanches ok, Smalling con Inter o Feyenoord". Pinto sui social: "Lascio una Roma migliore"

Vigilia di Roma-Cagliari, posticipo della 23esima giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di stamattina mister De Rossi ha dichiarato: "Smalling tra i convocati con Inter o Feyenoord, Sanches disponibile". Entrambi erano presenti oggi a Trigoria nell'allenamento di rifinitura, e per Renato c'è l'interesse del Besiktas in ottica mercato. L'ormai ex General Menager della Roma, Tiago Pinto, saluta e ringrazia sui social il club. Vittoria per le ragazze della Roma Femminile che travolgono 3-1 le rivali numero uno della Juventus, portandosi a +8, mentre giornata amara per i ragazzi della Primavera di mister Guidi che cadono in casa 1-4 contro il Monza. In vista della doppia sfida di Europa League contro il Feyenoord, gli olandesi nella sfida vinta contro l'Az Alkmaar perdono il loro portiere Bijlow per infortunio.

