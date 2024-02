Trigoria, rifinitura pre-Cagliari: presenti Sanches e Smalling (FOTO)

Alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari, al "Fulvio Bernardini" di Trigoria si è svolto l'allenamento di rifinitura guidato da mister De Rossi. Renato Sanches ormai stabilmente in gruppo sarà convocato per il match di domani, presente anche Smalling ma su di lui De Rossi si è espresso così "Chris probabilmente lo vedremo tra i convocati per l’Inter o il Feyenoord. Insomma, dalle prossime partite".