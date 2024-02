Europa League, colpo del Feyenoord: vittoria per 0-1 in casa dell'AZ Alkmaar. Infortunio per Bijlow, a forte rischio per la doppia sfida con la Roma (VIDEO)

Colpaccio del Feyenoord, che batte 0-1 l'AZ Alkmaar nel match valido per la ventesima giornata di campionato e conquista tre punti molto importanti: decide la rete di Wieffer al minuto 6. La brutta notizia però riguarda l'infortunio del portiere Bijlow, il quale è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 35'. L'estremo difensore è apparso molto dolorante al piede destro, tanto da uscire dal campo in lacrime: la sua presenza per la doppia sfida di Europa League contro la Roma (andata il 15 febbraio, ritorno il 22 febbraio) è in forte dubbio.

