Calciomercato Roma, Besiktas su Renato Sanches: previsti nuovi contatti nelle prossime ore

Tornato a lavorare in gruppo e a disposizione di Daniele De Rossi già per la sfida casalinga contro il Cagliari in programma domani sera, Renato Sanches resta al centro delle voci di mercato. Secondo le indiscrezioni della giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, il centrocampista portoghese resta nel mirino del Besiktas. Il mercato in Turchia, infatti, chiude il 9 febbraio e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per Sanches.

