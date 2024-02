Primavera, ROMA-MONZA 1-4: sconfitta pesante per gli uomini di Guidi, quarta partita senza vittoria (VIDEO)

Alle 11:00 la Roma Primavera scende in campo a Trigoria per la 20° giornata di campionato contro il Monza. Un test importante per gli uomini di Federico Guidi, soprattutto per reagire dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina e tenere il passo dell'Inter capolista. Giallorossi in campo col 3-4-3 e il tridente offensivo formato da Mannini, Mlakar e Pagano.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-3): Marin; Keramitsis, Golic, Plaia (75' Chesti); D’Alessio (59' Romano), Pisilli, Vetkal (66' Graziani), Oliveras (66' Ienco); Mannini, Mlakar (59' Misitano), Pagano.

A disp.: Kehayov, Ienco, Chesti, Nardozi, Marazzotti, Ivkovic, Seck, Graziani, Romano, Della Rocca.

All. Federico Guidi.

MONZA (-): Mazza, Diene (59' Cagia), Colombo, Dell'Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli (46' Brugarello), Berretta, Kassama (59' Postiglione), Ferraris, Antunovic.

A disp.: Bifulco, Bagnaschi, Fernandes, Zini, Nené, Graziano, Ballabio, Domanico.

All. Alessandro Lupi

Arbitro: Filippo Colaninno della sezione di Nola