Playoff Europa League, sarà ancora Roma-Feyenoord. Mou: "Amo stare qui, ma decide il club". Calciomercato: contatti per Gudmundsson

All'indomani della sconfitta contro il Bologna, i calciatori della Roma hanno usufruito del giorno di riposo concesso da José Mourinho. I giallorossi torneranno ad allenarsi domani e inizieranno la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato sera e valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

La notizia principale della giornata non riguarda però il campionato, bensì l'Europa League: oggi si è svolto il sorteggio dei playoff e la Roma affronterà il Feyenoord per la terza stagione consecutiva. L'andata andrà in scena il 15 febbraio alle 18:45 al De Kuip, mentre il ritorno sarà il 22 febbraio alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

Intanto lo Special One ha parlato nuovamente del suo futuro alla Roma e lo ha fatto nel podcast dell'ex calciatore del Chelsea John Obi Mikel: "Amo stare qui, ma spetta al club decidere il futuro".

Per quanto riguarda il calciomercato, invece, il club capitolino ha avviato i contatti per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

MOURINHO: "AMO STARE QUI A ROMA: SPETTA AL CLUB DECIDERE IL FUTURO. SE FOSSI COME AL CHELSEA NEGLI SPOGLIATOI, OGGI I MIEI GIOCATORI NON GIOCHEREBBERO" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, CONTATTI PER GUDMUNDSSON. SU DI LUI ANCHE NAPOLI, JUVE E ALCUNI CLUB DI PREMIER

MOURINHO E 'I FRATELLI DI RENATO': ALTRE 3 VOLTE LO SPECIAL ONE SOSTITUI UN SUBENTRATO

EUROPA LEAGUE, LA ROMA RITROVA IL FEYENOORD AI PLAYOFF. ANDATA A ROTTERDAM IL 15 FEBBRAIO, RITORNO IL 22 IN CASA

EUROPA LEAGUE, ROMA-FEYENOORD: GARA DI ANDATA IN OLANDA ALLE 18.45, IL RITORNO ALL'OLIMPICO ALLE 21

ROMA-FEYENOORD, ATTO TERZO. COM'È CAMBIATA LA SQUADRA DI SLOT, A CUI MOURINHO DISSE: "TI FAREBBE BENE GUARDARE LE NOSTRE PARTITE"

LR24