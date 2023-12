Calciomercato Roma, contatti per Gudmundsson. Su di lui anche Napoli, Juve e alcuni club di Premier

Si parla già di calciomercato in vista della prossima stagione, per l'attacco piace Gudmundsson. Secondo quanto riporta il sito specializzato, la Roma avrebbe avuto nei giorni scorsi un contatto diretto per l'ingaggio dell'attaccante in vista del prossimo anno. Il suo arrivo dipenderebbe dal piazzamento tra le prime quattro, e dalla sfida alla concorrenza: su di lui anche Napoli, Juve e alcuni club di Premier. Il prezzo fissato per l'islandese da parte del Genoa è di 20 milioni.

(calciomercato.com)

