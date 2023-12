Roma-Feyenoord, atto terzo. Com'è cambiata la squadra di Slot, a cui Mourinho disse: "Ti farebbe bene guardare le nostre partite"

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Ebbene, no. La Roma pesca ancora una volta il Feyenoord: ci saranno nuovamente gli olandesi di Rotterdam sulla strada che potrebbe portare la Roma alle fase finali dell'Europa League, anche di questa. L'ultimo (doppio) confronto fra giallorossi e biancorossi è finito come tutti i romanisti ricordano, con un 4 vs 1 che ha visto brillare tutte le stelle giallorosse: prima l'1-1 e la paura dell'eliminazione, poi il gol di Dybala all'88', gol che ha riacceso le speranze giallorosse. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando Mourinho aveva rincorso Slot negli spogliatoi per dirgli "di andare a casa a vedere il Napoli".

Chi sa se nel frattempo Slot avrà guardato anche le partite della Roma, anche se sicuramente dovrà farlo in vista della prossima sfida fra i suoi e la Roma, il terzo atto di un'opera che fino a questo momento ha divertito solo i tifosi giallorossi. Il Feyenoord retrocede dalla Champions, dove oltretutto ha sfidato la Lazio di Sarri, vincendo 3-1 al De Kuip e perdendo 1-0 allo Stadio Olimpico, ambiente non particolarmente fortunato per i biancorossi. Com'è cambiato il Feyenoord dal 21 aprile? Questa è stata la formazione eliminata da Pellegrini e compagni l'ultima volta: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Di quell'11 non ci sono più Kocku, vera stella di quella squadra e oggi al Benfica, Szymanski, che si è trasferito al Fenerbahçe, e non c'è più Idrissi, oggi al Pachuca.

Oggi Slot schiera così i suoi: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao. Proprio Stengs è tra i maggiori protagonisti del mercato in entrata degli olandesi, insieme a Zerrouki, che ha avuto l'arduo compito di sostituire Kocku. Stengs è arrivato dal Nizza e in stagione ha già totalizzato 6 gol e 8 assist (fra Eredivisie e Champions League), lui è la vera arma segreta di Slot, grazie a caratteristiche (velocità, tecnica, visione di gioco e dribbling) che gli permettono di accelerare la manovra in ogni momento. Tra il Feyenoord e il titolo di campioni di Olanda quest'anno si è frapposto il PSV, protagonista di una stagione per ora perfetta, con 16 vittorie in altrettante partite di Eredivisie: sono 10 i punti di differenza in classifica fra gli avversari della Roma e la squadra capolista, nonostante Slot e i suoi abbiano vinto 12 partite, pareggiate 2 e perse altrettanto. La vera stella del Feyenoord, però, è Santiago Gimenez, attaccante che ad aprile ha graziato la Roma in particolare al 93' del primo tempo supplementare, quando ha sparato alto a pochi metri di distanza da Rui Patricio. I numeri stagionali parlano per lui: 20 gol in 21 partite totali, 18 in 16 di campionato. Una macchina da gol che Mourinho dovrà trovare il modo di contenere. In generale, va tenuto a mente il dato dei gol segnati dai biancorossi in campionato: 48 in 16 partite. Roma-Feyenoord, atto terzo: chi sa se Slot questa volta guarderà Napoli e City, oppure la Roma.