Roma-Feyenoord, Slot non dà la mano a Mou dopo il fischio finale. Il portoghese: "Vai a vedere il Napoli" (VIDEO)

"Vai a vedere il Napoli! Vai a vedere il Napoli, ora...". Così José Mourinho nei confronti del tecnico del Feyenoord Arne Slot, al termine della sfida vinta 4-1 dalla Roma contro gli olandesi, che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi alle semifinali di Europa League. Come riporta la testata, dopo il triplice fischio di Anthony Taylor, l'allenatore degli ospiti ha negato la consueta stretta di mano post partita allo Special One, imboccando rapidamente il tunnel per gli spogliatoi. Il portoghese lo ha quindi rincorso, urlandogli prima "Respect" e poi più volte la frase sopracitata. Quest'ultima si riferisce alle parole alla vigilia della gara di Slot, che aveva dichiarato di preferire il gioco del Napoli tra le squadre italiane.

A confermare quanto è accaduto è stato, seppur indirettamente, lo stesso tecnico olandese, che in un'intervista dopo il match ha dichiarato: "Cosa mi ha detto Mourinho? Che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma. Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro grandi complimenti per il carattere che hanno dimostrato. Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite...".

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE