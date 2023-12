Mourinho e i 'fratelli di Renato': altre 3 volte lo Special One sostituì un subentrato

Durante Bologna-Roma di ieri pomeriggio ha sorpreso in molti una scelta curiosa del tecnico giallorosso José Mourinho. Il portoghese infatti ha deciso di inserire Renato Sanches nella ripresa ma, dopo neanche 20 minuti, è arrivata la sostituzione senza che il giocatore avesse subito infortuni particolari. Una decisione insolita sulla quale il tecnico si è già espresso in conferenza stampa, chiedendo scusa al giocatore e ricordando che non era la prima volta che si è ritrovato a prendere una decisione del genere. Ma quali sono gli altri tre precedenti?

Il primo risale alla stagione 2015/16, quando José Mourinho sedeva sulla panchina del Chelsea. Il protagonista è una vecchia conoscenza dei giallorossi, il serbo Nemanja Matic, che durante Chelsea-Southampton del 3 ottobre 2015 venne inserito al 46' per poi essere subito sostituto al 73'.

Il secondo invece riguarda la stagione 2016/17, col portoghese neo allenatore del Manchester United. Il 7 agosto 2016 i Red Devils sfidano il Leicester per la finale di Community Shield e riescono a vincere 2-1, portandosi a casa il 21° titolo nella propria storia. Allora Mourinho fece entrare Juan Mata al 63', per poi farlo uscire al 93' poco prima del fischio finale.

Il terzo e ultimo caso riguarda la stagione successiva e sempre il Manchester United, con protagonista questa volta il centrocampista Marouane Fellaini. In questo caso la scelta non fu tecnica ma fisica, in quanto il giocatore nella sfida contro il Tottenham entrò al 63' per poi uscire solo 7 minuti dopo per un problema al ginocchio.

LR24