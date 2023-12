Mou perde Dybala: c'è lesione al flessore, out 3 settimane. Lukaku fermato per un turno

Mentre la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell'impegno di Europa League contro lo Sheriff, atteso giovedì all'Olimpico, arrivano pessime notizie per José Mourinho: Paulo Dybala, dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante Roma-Fiorentina, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra, sarà dunque ai box per circa 3 settimane.

Nessuna lesione al polpaccio destro per Azmoun, mentre si tratta solo di un sovraccarico alla coscia destra per Spinazzola: i due saranno valutati giorno per giorno.

Oltre alla Joya, col Bologna domenica al Dall'Ara non ci saranno né Romelu Lukaku né Nicola Zalewski: i due sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo le espulsioni rimediate contro la Fiorentina (rosso diretto per il belga, somma di ammonizioni per l'esterno).

TEGOLA DYBALA: LESIONE AL FLESSORE, OUT 3 SETTIMANE. SPINAZZOLA E AZMOUN VALUTATI GIORNO PER GIORNO

