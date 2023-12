Twitter, Sanches fa chiarezza sulla chiacchierata con Ikoné: "Mai andato da uno sciamano, ma gli ho detto che qualcuno potrebbe avermi fatto una maledizione"

Renato Sanches fa chiarezza. In occasione di Roma-Fiorentina è stato pizzicato dalle telecamere mentre chiacchierava nel tunnel dello Stadio Olimpico con Jonathan Ikoné, calciatore della Viola e suo ex compagno ai tempi del Lille. Il centrocampista portoghese ha smentito di essersi rivolto ad uno sciamano per provare a capire il motivo dei suoi problemi fisici, rivelando che nel dialogo con l'attaccante francese ha semplicemente parlato di una presunta maledizione. Ecco il suo messaggio su Twitter: "Non ho mai detto di essere andato da uno sciamano, stavo avendo una bella conversazione con il mio ex compagno di squadra. Abbiamo parlato di diversi argomenti perché abbiamo sempre avuto un buon rapporto e quello che ho detto si riferiva al fatto che forse qualcuno mi ha lanciato una maledizione o qualcosa del genere".

I never said I went to a witch, I was having a good conversation with my former teammate. We exchanged several topics of conversation because we always had a good relationship, and what I said was maybe someone made me some curse or something like that ... https://t.co/8nutPWisC1

— renatosanches (@renatosanches35) December 12, 2023