Roma-Fiorentina, lo sfogo di Renato Sanches nel tunnel dell'Olimpico: "Probabilmente qualcuno mi ha messo una maledizione" (VIDEO)

Durante l'intervallo di Roma-Fiorentina 1-1 è andato in scena un breve dialogo nel tunnel dell'Olimpico tra il giocatore giallorosso Renato Sanches e Jonathan Ikone, suo compagno di squadra ai tempi del Lille. Il francese ha chiesto al centrocampista quale fosse il suo problema fisico in questo momento, col portoghese che ha risposto così: "Non lo so, probabilmente qualcuno ha messo una maledizione su di me".