Roma-Sheriff, il programma della vigilia: rifinitura alle 10:30, la conferenza stampa di Mourinho e Aouar alle 13:30

Roma-Sheriff, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45, si avvicina. Domani alle ore 10:30 i giallorossi svolgeranno al centro sportivo 'Fulvio Bernadini di Trigoria l'allenamento di rifinitura, mentre alle 13:30 José Mourinho e Houssem Aouar interverranno in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti e presentare il match.

Lo Sheriff, invece, svolgerà la seduta di rifinitura alle ore 09:30 italiane e alle 17:45 ci sarà la conferenza stampa di Roman Pilipchuk e un calciatore.