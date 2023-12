NARDO: "A gennaio vanno fatte riflessioni approfondite su Smalling e Sanches" - CANDELA: "Occasione persa contro la Fiorentina, non si riesce mai a fare il salto di qualità"

La Roma è attesa dallo Sheriff nel match valido per la sesta giornata della fase a gironi dell'Europa League. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del rendimento e della rosa dei giallorossi: "A gennaio vanno fatte riflessioni approfondite su Smalling e Renato Sanches", il pensiero di Alessio Nardo. "Occasione persa contro la Fiorentina, non si riesce mai a fare il salto di qualità", il commento di Vincent Candela.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho domenica non ha parlato dopo la partita ma per cosa deve recriminare? Di cosa si lamenta? Lo sa che se Lukaku lo prende due centimetri più dietro, Kouamé non gioca più? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A gennaio credo vadano fatte riflessioni approfondite su due giocatori: Smalling e Renato Sanches. Non so a chi possa giovare andare avanti così fino a giugno (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ipotizziamo che Mourinho il 27 dicembre metta la firma sul rinnovo di contratto. Un’ipotesi che la Roma sta vagliando è quella di far uscire Celik verso una squadra che, di rimando, possa darti un difensore centrale (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Dybala oggi fa gli esami e non c'è lesione, perché non dovrebbe giocare già domenica? Se non ha niente perché dovrebbe saltare la partita più importante finora della stagione a Bologna? Tra gente scomparsa, gente che va dai maghi e gente che ha costanti fastidi, forse è arrivato il momento di tirare una linea a Trigoria... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Se fossi Friedkin sarei avvelenato: se ti faccio un contratto da X milioni e tu ogni due tre partite non giochi io presidente sarei veramente arrabbiato. Vorrei vedere maggiore sacrificio da parte di alcuni calciatori della Roma (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Grande occasione persa per la Roma domenica scorsa contro la Fiorentina. Vai in vantaggio dopo 5 minuti, in casa, non può finire mai in quel modo addirittura con due espulsi. La Roma deve migliorare e imparare a gestire certe pressioni. Non si riesce mai a fare il salto di qualità... (VINCENT CANDELA, Retesport, 104.2)