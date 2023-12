Trigoria, ripresa in vista dello Sheriff: Kumbulla e Sanches in gruppo. Assenti Dybala, Azmoun e Spinazzola (FOTO)

Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della partita contro lo Sheriff, in programma giovedì alle ore 18:45 e valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. José Mourinho può sorridere infatti sia Marash Kumbulla sia Renato Sanches si sono allenati con il resto del gruppo. Coloro che hanno giocato contro la Fiorentina, invece, hanno svolto una seduta di scarico. Assenti gli infortunati Paulo Dybala, Sardar Azmoun e Leonardo Spinazzola.