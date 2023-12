Mou in Procura da Chiné, poi in conferenza: "Marcenaro? Mi aspetto giustizia". Con la Fiorentina Zalewski a sinistra, Pellegrini provato titolare. Italiano recupera Nico Gonzalez

Ieri José Mourinho è stato ascoltato dal procuratore federale Giuseppe Chiné in merito alle dichiarazioni sull'arbitro Marcenaro prima di Roma-Sassuolo, oggi il tecnico giallorosso ne ha parlato anche in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina: "Non ho mai offeso l'arbitro o messo in dubbio la sua qualità, mai. Non riesco a trovare nessun tipo di problema, questo è quello che ho espresso al procuratore federale. Mi aspetto giustizia".

Secondo quanto filtra dalla seduta di rifinitura svolta a Trigoria, Zalewski dovrebbe giocare dall'inizio a sinistra, sostituendo Spinazzola, mentre Pellegrini è stato provato titolare. Il tecnico viola Vincenzo Italiano, invece, dopo la partita di Coppa Italia contro il Parma, vinta ai calci di rigore, recupera Ikoné e Nico Gonzalez, che saranno a disposizione domani all'Olimpico contro i giallorossi nella 15esima giornata di campionato.

