Fiorentina, Italiano: "Gonzalez convocato. Roma squadra di altissimo livello, serviranno personalità ed entusiasmo" (VIDEO)

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Ecco le sue dichiarazioni.

Sfida delicatissima, quanto pesa questa partita?

"Partita importante per entrambe, ci ritroviamo in zone alte della classifica e per tutte e due sono punti importanti per fare un balzo in avanti. Anche noi ci teniamo a fare bene, sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra di altissimo livello, ma siamo reduci da qualche buon risultato e qualche ottima prestazione e dobbiamo cercare continuità che spesso ci manca, e domani cercheremo di fare un balzo dal punto di vista mentale".

Scelte influenzate dall'impegno di Coppa?

"C'è stato questo turno di Coppa e siamo contenti di averlo superato. Sono stati 120 minuti faticosi e dobbiamo gestire alcuni ragazzi. Vediamo domani ma abbiamo a disposizione un gruppo che quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo e sono convinto che chi domani andrà in campo darà filo da torcere alla Roma".

Come sta Nico Gonzalez?

"Gonzalez è tra i convocati, ha fatto differenziato ed oggi ha accelerato, sta discretamente bene e vediamo domani. Non ha perso condizione, ma vediamo perché abbiamo tanti impegni".

Quanto pesa il fattore ambientale?

"Sappiamo che la Roma è trascinata dall'ambiente e dal pubblico, perciò da parte nostra ci vuole personalità, carattere e spirito battagliero e poi mettere la difficoltà dove possiamo. Sappiamo i loro punti di forza ma anche i nostri, dobbiamo metterla in difficoltà andando lì con entusiasmo e fiducia. Dobbiamo fare prestazione perché solo così puoi venire fuori da uno stadio così con una squadra così forte".

VAI AL VIDEO