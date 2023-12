Allenamento di vigilia per la Roma di José Mourinho al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, con i giallorossi che domani sera alle 20:45 saranno di scena allo stadio Olimpico contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Presenti in gruppo sia Renato Sanches che Pellegrini, anche se non si hanno ancora certezze definitive sul loro impiego dal primo minuto.