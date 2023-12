Roma-Fiorentina, i convocati di Italiano: presenti Gonzalez e Ikoné (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Buone notizie per Vincenzo Italiano, il quale ha recuperato Nico Gonzalez ("Sta discretamente bene, vediamo domani ma non ha perso condizione", le parole di Italiano ai canali ufficiali del club) e Ikoné.

La lista dei convocati viola per la gara contro la Roma: