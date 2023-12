La Roma torna al lavoro a Trigoria: c'è Kumbulla. Mercato: occhi su Pirola per la difesa

Passate 48 ore dalla vittoria ottenuta dalla Roma sul campo del Sassuolo di Dionisi, i giallorossi sono tornati al lavoro a Trigoria: presenti in gruppo Marash Kumbulla e Renato Sanches, oltre a tanti giovani della Primavera. Domani una nuova seduta per preparare la gara di domenica contro la Fiorentina. Intanto, arrivano novità dal mercato: piace il nome di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 di proprietà della Salernitana, con un passato nelle giovanili dell'Inter. Interessante un dato riguardante la compagine allenata da Mourinho: nessuna squadra ha portato in rete tanti marcatori quanto lo Special One, il quale dopo quello di Kristensen al Sassuolo può contare ben 12 calciatori mandati a rete.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

VIDEO - SASSUOLO-ROMA, MANCINI A COLLOQUIO CON I TIFOSI CHE SI ERANO LAMENTATI CON I TIFOSI CHE SI ERANO LAMENTATI DELLA PRESTAZIONE ALL'INTERVALLO: "ASPETTATE FINE PARTITA"

TRIGORIA, RIPRESA IN VISTA DELLA FIORENTINA: KUMBULLA IN GRUPPO. PRESENTI NUMEROSI GIOVANI (FOTO e VIDEO)

POST MATCH - ROUTE 66%

FOTO - AS ROMA: NUOVO CONCEPT DELLA MAGLIA HOME 2024/25

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI ALLA FINESTRA PER PIROLA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24