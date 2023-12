VIDEO - Sassuolo-Roma, Mancini a colloquio con i tifosi che si erano lamentati della prestazione all'intervallo: "Aspettate fine partita"

La Roma ha fornito un'altra prova di grande carattere al Mapei Stadium ribaltando lo svantaggio iniziale e imponendosi sul Sassuolo per 1-2 grazie al penalty di Dybala e alla rete di Kristensen. Nel primo tempo i giallorossi erano sotto 1-0 a causa del gol di Matheus Henrique e alcuni tifosi presenti in tribuna non avevano gradito la prestazione offerta dalla squadra, ma alla fine i ragazzi di Mourinho hanno avuto la forza di rimontare e portare a casa i tre punti. Al termine della partita Gianluca Mancini, da vero leader, ha dialogato proprio con i supporter giallorossi che avevano espresso il proprio dissenso all'intervallo: "Posso essere inca***to a fine partita?", le parole di un tifoso. "Sì, ma aspetta la fine della partita", la risposta del vicecapitano.