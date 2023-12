Tiago Pinto continua a guardarsi intorno per regalare a José Mourinho dei rinforzi in grado di migliorare la rosa a sua disposizione. Un nome gradito a Trigoria è quello di Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Il presidente del club campano per il trasferimento del difensore centrale chiede una cifra di circa 8-10 milioni di euro. Da registrare anche un sondaggio del Torino.

(tuttomercatoweb.com)

