CORALLO: "Mou ha messo pressione su Marcenaro e Berardi, ma non ha indirizzato il match" - CAMELIO: "Kristensen resta un giocatore da 6"

Il tour de force della Roma si avvicina e si aprirà con il match contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 20:45 e valido per la quindicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del rendimento dei giallorossi e delle dichiarazioni di José Mourinho nei confronti dell'arbitro Marcenaro: "Ha messo pressione sul direttore di gara e Berardi, ma non ha indirizzato la partita", afferma Andrea Corallo. Enrico Camelio si sofferma sul match winner Kristensen: "Buona prestazione, ma resta un giocatore da 6". Francesco Balzani, invece, parla del futuro dello Special One: "Credo che i Friedkin stiano aprendo la porta piano piano e incontreranno Mourinho per parlare del rinnovo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho, con le dichiarazioni di sabato, mette pressione sull'arbitro e su Berardi ma non indirizza la partita. Domenica succedono le cose regolari: nessuno può dire nulla sull'espulsione di Boloca o sul rigore (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'anti-mourinhismo è peggio del Covid, ti fa star male. Sei costretto sempre a stare lì accartocciato, a dover parlare male (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che i Friedkin stiano aprendo la porta piano piano e incontreranno Mourinho per parlare del rinnovo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho incarna l’immagine del capopopolo ovunque vada (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono convinto che Mourinho abbia condizionato Marcenaro. Le parole su Berardi non si possono far passare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Kristensen buona prestazione, ma rimane un calciatore da 6 (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma al completo è da quarto posto (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

In campionato la Roma ha una rosa ricca numericamente, Mourinho ora ha a disposizione molte soluzioni per cambiare le partite a gara in corso e Azmoun ne è un esempio (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)