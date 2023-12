Trigoria, ripresa in vista della Fiorentina: Kumbulla in gruppo. Presenti numerosi giovani (FOTO e VIDEO)

Terminato il giorno di riposo concesso da José Mourinho in seguito alla vittoria contro il Sassuolo, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione verso la partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 20:45 e valida per la quindicesima giornata di Serie A. Alla seduta odierna ha partecipato anche Marash Kumbulla, il quale sta alternando allenamenti personalizzati a lavori con il resto dei compagni. Aggregati anche numerosi giovani tra cui Louakima, Nardozi e Bah.