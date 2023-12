La Roma si gode il giorno di riposo dopo la rimonta contro il Sassuolo. Mourinho-Marcenaro, la Procura FIGC notifica la chiusura delle indagini

All'indomani della super rimonta contro il Sassuolo, i giocatori della Roma si stanno godendo il giorno di riposo concesso da José Mourinho. La ripresa degli allenamenti infatti è fissata per martedì mattina e la squadra inizierà la preparazione in vista della partita contro la Fiorentina, valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45.

Intanto la Procura Federale ha notificato la contestazione formale con avviso di conclusione delle indagini del procedimento aperto per le dichiarazioni lesive dello Special One nei confronti di Matteo Marcenaro, arbitro di Sassuolo-Roma. La società capitolina avrà cinque giorni per presentare la difesa.

