La Roma alza il muro: concessi solo 126 tiri agli avversari, giallorossi primi in Serie A

La Roma è in netta ripresa in campionato e con la vittoria contro il Sassuolo è arrivato il sesto successo nelle ultime otto giornate. Dopo un inizio di stagione disastroso, i giallorossi si trovano al quarto posto in classifica e gran parte del merito è sicuramente legato al miglioramento della fase difensiva nonostante l'assenza di Chris Smalling. Nei primi 6 turni di Serie A gli uomini di José Mourinho avevano subito 11 delle 16 reti totali, mentre nei successivi 8 ne hanno incassate solamente 5.

Il reparto difensivo della Roma sembra aver trovato stabilità con il trio composto da Diego Llorente, Gianluca Mancini ed Evan Ndicka e anche i dati ne testimoniano la crescita.

La squadra giallorossa infatti è prima nella speciale classifica che prende in considerazione il minor numero di tiri concessi agli avversari (126 conclusioni) nelle 14 giornate di Serie A. Al secondo e al terzo posto ci sono Inter e Fiorentina, entrambe a quota 134, mentre in quarta posizione figura il Torino con 135. Completa la top five il Napoli con ben 142 tiri.

Nonostante la Roma abbia subito meno tiri in assoluto in campionato, non è in testa nella classifica riguardante gli expected goals concessi, ovvero le reti che una determinata squadra avrebbero dovuto subire. In vetta infatti c'è la Juventus, che avrebbe dovuto subire 9.53 gol (9 gol subiti in campionato), mentre la seconda posizione è occupata dall'Inter (xGA 9.67 rispetto ai 7 gol subiti). La Roma è terza in questa classifica e avrebbe dovuto incassare 13.13 reti rispetto alle 16 subite dopo 14 giornate.

