Smalling, Kumbulla e Abraham: il punto sui tempi di recupero

In questo inizio di stagione José Mourinho ha dovuto fare i conti con numerosi infortunati, ma ora l'allarme sembra essere rientrato. Al momento, con il recupero di Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini, sono solamente tre i giocatori giallorossi indisponibili: Chris Smalling, Marash Kumbulla e Tammy Abraham.

Il difensore centrale inglese è il caso più spinoso e nell'ultima conferenza stampa, datata 25 novembre, Mourinho ha punzecchiato il calciatore: "Smalling non è un ragazzo che sa giocare soffrendo, si tira un pochettino indietro. Nell'ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dal dipartimento medico, non sa neanche se fa freddo o caldo. Questa però è stata la prima settimana senza dolore, abbiamo programmato che la prossima settimana possa tornare in campo con il preparatore atletico. Non mi aspetto Smalling nelle prossime 2/3 settimane, è in ritardo. Se torna prima del 2024? Ni, speriamo". Smalling sta lottando da mesi con un fastidio tendineo all’inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale, un problema fisico che lo sta tenendo fuori da Roma-Milan del 1° settembre, ultima apparizione in campo. Per risolvere il problema il classe '89 si è recato anche a Londra a fine ottobre per un consulto con lo specialista Andy Williams (lo stesso che operò Abraham), ma le dichiarazioni di Mourinho non lasciano presagire un recupero veloce: assente da 88 giorni, il trentaquattrenne infatti potrebbe tornare tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Marash Kumbulla è assente dai campi di gioco dal 29 aprile in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore ginocchio destro durante Roma-Milan del 29 aprile (32esima giornata della Serie A 2022/23). Operato il 7 maggio dal dottor Andrea Panzeri presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, la fase di riabilitazione del centrale albanese è alle fasi conclusive e nella giornata di ieri ha svolto una parte dell'allenamento con la squadra. Marash proseguirà il suo percorso personalizzato tra lavoro differenziato e sedute con il resto dei compagni in attesa di tornare in campo. Assente da 213 giorni, il rientro è previsto tra circa un mese e non è da escludere l'ipotesi di un breve periodo in Primavera per recuperare la forma fisica migliore.

Anche Tammy Abraham è al lavoro per recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata in occasione di Roma-Spezia del 4 giugno, ultima giornata del campionato 2022/23. Operato il 7 giugno dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, il centravanti inglese non tornerà sicuramente prima di dicembre infatti il suo rientro in gruppo è previsto tra fine gennaio e metà febbraio. Assente da 177 giorni, quest'oggi il ventiseienne si è allenato sul campo, ma ha svolto solamente un lavoro personalizzato.

LR24