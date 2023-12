I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'sprazzi di Joya', Kristensen 'l'eroe che non ti aspetti'

Vince la Roma, che batte in rimonta il Sassuolo e vola al quarto posto. Lo fa grazie all'uomo che non ti aspetti, Rasmus Kristensen: "L'eroe che non ti aspetti. Una magia in area regala il rigore a Dybala, poi il suo tiro deviato porta in vantaggio la Roma" (Il Corriere dello SPort). Grande gara per Paulo Dybala: "Sprazzi di Joja. Una partita giocata più da mezz'ala offensiva che da attaccante. Freddo quando serve e creativo come sempre. Un paio di giocate da stropicciarsi gli occhi e il colpo di tacco per Kristensen. L'argentino torna a brillare" (Il Tempo). In ombra Romelu Lukaku: "Si vede poco fino a inizio ripresa, quando sciupa una macroscopica occasione. Ma alla fine aziona il caterpillar per trascinare avversari." (Il Romanista). Il peggiore è Leonardo Spinazzola: "Ha spazio e occasioni ma sbaglia troppi cross. In involuzione. Perde la sua diagonale sul gol di Henrique" (Corriere della Sera)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Mancini 5,86

Llorente 6,12

Ndicka 5,86

Karsdorp 5,36

Cristante 6,21

Paredes 6,00

Bove 5,50

Spinazzola 5,21

Dybala 7,14

Lukaku 5,64

Azmoun 6,21

Kristensen 7,21

El Shaarawy 6,00

Pellegrini 5,93

Celik NG

Mourinho 6,75

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 6,5

Ndicka 5,5

Karsdorp 5,5

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 5,5

Dybala 7,5

Lukaku 5,5

Azmoun 6

Kristensen 7,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Celik ng

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 5

Cristante 6

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 5

Dybala 7

Lukaku 5

Azmoun 6

Kristensen 7

El Shaarawy 6

Pellegrini 5,5

Celik ng

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 6,5

Ndicka 5,5

Karsdorp 5,5

Cristante 6

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 5

Dybala 7

Lukaku 5,5

Azmoun 6,5

Kristensen 7

El Shaarawy 6

Pellegrini 5,5

Celik ng

Mourinho 6,5

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 6

Karsdorp 5

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 5

Spinazzola 5,5

Dybala 7

Lukaku 6

Azmoun 6

Kristensen 7,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Celik ng

Mourinho 7,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 5,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Paredes 6

Bove 6

Spinazzola 5,5

Dybala 7

Lukaku 6

Azmoun 6

Kristensen 7

El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Celik ng

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Llorente 5,5

Ndicka 6,5

Karsdorp 5

Cristante 6

Paredes 6

Bove 5

Spinazzola 5

Dybala 7

Lukaku 5,5

Azmoun 6,5

Kristensen 7,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 5,5

Celik ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 6,5

Ndicka 6

Karsdorp 5,5

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 6

Spinazzola 5

Dybala 7,5

Lukaku 6

Azmoun 6,5

Kristensen 7

El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Celik ng

Mourinho