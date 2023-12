MATTIOLI: "Partita falsata dalle parole di Mourinho" - BALZANI: "Contento che i Friedkin stiano sposando la sua linea"

E uscimmo a rivedere il 4° posto. Che non sarà come guardare le stelle ma almeno il panorama migliore della stagione fin qui. Le parole di Mourinho, quasi, riempiono le discussioni quanto il posizionamento migliorato della Roma: "Alla vigilia credo sia una cosa grave e l'arbitro andava cambiato: la partita è stata falsata così", dice Mario Mattioli. Sul momento dei giallorossi, Jacopo Palizzi non ha intenzione di accontentarsi: "Non firmerei per 4 punti tra Roma-Fiorentina e Bologna-Roma".

"Più che Pinto, sono contento che i Friedkin stiano sposando la linea Mourinho e questo mi fa essere fiducioso sull'ipotesi del rinnovo" aggiunge Francesco Balzani.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Quello che ha fatto Tiago Pinto ieri, mi viene da dire, andava fatto mesi fa. Valutiamo i fatti, poi si può parlare di tutto il resto: questa mattina la Roma è quarta in classifica (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vincere con un tiro di sinistro di Kristensen che va a finire sul destro di Tressoldi e s'impenna in quel modo è di una bellezza assoluta. Ieri la Roma ha avuto fortuna ed è bellissimo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza nulla togliere ai giocatori, Mourinho ieri la partita l’aveva vinta già nella conferenza stampa di sabato quindi i punti dovrebbero essere 6 non 3. I tifosi della Roma in questi anni ne hanno viste di tutti i colori ma finalmente hanno trovato un allenatore che puntualizza i torti che non vanno, che prende le parti al popolo giallorosso come tutti noi avevamo sperato. Mou si è proprio sposato la causa Roma al 100 (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Lukaku per me è l'attaccante più forte della Serie A, l'unico che se la gioca è Osimhen ma Romelu è troppo forte. Se ci fossero esterni performanti, che mettono palloni nell'area, avrebbe segnato il doppio dei gol già (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Chi pretende di battere Mourinho sul piano mediatico, va al macello. Complimenti pure a Pinto perché, una volta tanto, la società è stata vicina all'allenatore. Rinnovo? Uno del genere lo incatenerei a Trigoria, lo tratterrei in tutti i modi possibili (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non gioca bene ma vince le partite e quindi va bene così in questo momento. La partita ce l'ha avuta sempre in pugno ma non ho visto una grande superiorità. Ma perché Mourinho si lamenta sempre? I risultati stanno arrivando (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non firmerei per 4 punti tra Roma-Fiorentina e Bologna-Roma. Una squadra che ha ambizioni, che sta dimostrando di poter essere quarta, deve fare la voce grossa in queste due partite (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha meritato di vincere ma quello che ha fatto Mourinho alla vigilia credo sia una cosa grave e l'arbitro andava cambiato: la partita è stata falsata così (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Più che Pinto, sono contento che i Friedkin stiano sposando la linea Mourinho e questo mi fa essere fiducioso sull'ipotesi del rinnovo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)