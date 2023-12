-3 a Roma-Fiorentina, per Smalling possibile rientro a febbraio. Mancini: "Mou un'icona". Solet: "Con lo Special One si può solo migliorare"

A tre giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina la Roma continua la preparazione a Trigoria: ancora out Chris Smalling il cui rientro, secondo le indiscrezioni odierne, potrebbe slittare a febbraio inoltrato. Nel frattempo Gianluca Mancini si racconta a SportMediaset e parla anche di José Mourinho: "È un’icona del calcio, è un motivo in più per dare di più in allenamento e in partita anche per lui".

Non solo il romanista, ma anche il difensore del Salisburgo Oumar Solet, accostato a più riprese alla Roma sul mercato, dice la sua sul tecnico portoghese: "Mourinho può essere davvero di grande aiuto per la crescita dei giovani. È uno per cui vuoi davvero combattere. Una grandissima sensazione. Con un allenatore così si può solo migliorare".

