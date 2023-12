[...] Chris Smalling ancora non vede la luce in fondo al tunnel e per questo, se continuerà così, il suo rientro potrebbe slittare da gennaio a febbraio inoltrato. [...] Smalling, ad ora, non ha avuto e non ha intenzione di operarsi. A 34 anni e con i tendini così in difficoltà un'operazione rischierebbe di compromettere il finale di carriera. La speranza è che la terapia conservativa prima o poi dia i suoi frutti. Altrimenti, davvero, appuntamento a primavera.

(corrieredellosport.it)

