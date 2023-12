ORSI: "La Roma sta diventando una squadra difficile da affrontare per tutti" - BALZANI: "Roma-Fiorentina? Se i giallorossi fanno una partita seria non c'è storia"

Roma-Fiorentina, match valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, si avvicina. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del rendimento dei giallorossi e di José Mourinho: "La Roma sta diventando una squadra difficile da affrontare per tutti", le parole di Fernando Orsi. "Roma-Fiorentina? Se i giallorossi fanno una partita seria non c'è storia tra le due squadre", il commento di Francesco Balzani. Augusto Ciardi, invece, si sofferma su Houssem Aouar: "Aouar sta facendo Aouar, chi si scandalizza del suo rendimento vuol dire che non conosce in maniera così approfondita il giocatore".

La Roma ha una squadra forte, poi ci sono i giocatori che ti fanno vincere nei momenti difficili ma non è dipendente da un calciatore. Comincia a diventare una squadra difficile da affrontare per tutti (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi sembra che a Roma manchi solo il laticlavio per Mourinho, non c'entra nulla coi risultati: se la squadra perde è colpa dei giocatori, se vince è grazie a lui, se lo stadio è pieno è merito suo. Il futuro dipende solo da Mourinho: se vuole rimanere, rimane. Cosa trova meglio della Roma in giro ora? (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Fiorentina ha fatto riposare diversi titolari, è un obiettivo riuscire ad arrivare magari in finale. La Roma è più coinvolta con tutti i calciatori, anche se la qualità è venuta meno. Pellegrini è a mezzo servizio, Aouar e Sanches meno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se dipendesse dai romanisti e da Mourinho, il tecnico resterebbe a Roma. Possono venire dei dubbi ai Friedkin se non darà continuità ai risultati, questo è un momento decisivo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi sembra complicato che i Friedkin possano decidere il futuro di Mourinho nelle prossime partite visto che, leggendo il bilancio, l'ingresso in Champions credo che sia fondamentale (LUIGI SALOMONE, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Azmoun sta tanto bene in questo momento, ci penserei all'ipotesi di farlo partire dall'inizio con Cristante e Bove come coppia centrale (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Aouar sta facendo Aouar, chi si scandalizza del suo rendimento vuol dire che non conosce in maniera così approfondita il giocatore (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il futuro di Mourinho? Penso che complessivamente lui, a livello personale, non guardi male alla prospettiva di restare a Roma, soprattutto per questioni ambientali e di stimoli. Accettare un rinnovo in bianco no, nessuno lo farebbe ma non penso che un eventuale rinnovo del tecnico sia legato ad una campagna acquisti faraonica (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La Fiorentina è una delle squadre più facili da affrontare sotto un certo punto di vista. Se la Roma fa una partita seria non c’è storia (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)