Trigoria: allenamento mattutino a tre giorni da Roma-Fiorentina. Sanches nuovamente in gruppo (FOTO)

Questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la Roma ha continuato la preparazione in vista della delicatissima sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 20:45 e valida per la quindicesima giornata di Serie A. Ancora in gruppo Renato Sanches, il quale sembra essere pienamente recuperato in vista della prossima partita. Assente, invece, Marash Kumbulla, che sta continuando il suo percorso riabilitativo alternando sedute individuali e allenamenti con i compagni.