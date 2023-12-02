-2 a Roma-Fiorentina: domani parla Mourinho. Friedkin, piace Modesto come supporto di Tiago Pinto

Manca sempre meno al match day di Roma-Fiorentina. Domenica i giallorossi ospiteranno Italiano e i suoi ragazzi e oggi a Trigoria è andato in scena un altro allenamento: in gruppo Renato Sanches e Kumbulla. Domani è vigilia, dunque, motivo per cui alle 14 a Trigoria parlerà José Mourinho. Possibile novità nei quadri dirigenziali del club giallorosso: Friedkin starebbe pensando all'arrivo di Modesto, attuale d.t. del Monza, dirigente che ha già lavorato al fianco di Souloukou ai tempi dell'Olympiacos.
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