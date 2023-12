Fiorentina, seduta a due giorni dalla Roma: Ikoné in gruppo, ancora assente Gonzalez (VIDEO)

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Il tecnico della Viola rischia di dover fare a meno di Nico Gonzalez infatti l'attaccante argentino non si è allenato con il resto dei compagni a causa del risentimento muscolare che lo ha tenuto ai box contro Salernitana e Parma. Nuovamente in gruppo, invece, Ikoné, il quale ha smaltito l'influenza.

