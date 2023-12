BARGIGGIA: "I Friedkin devono osare e prendere uno alla De Zerbi al posto di Mou" - PRUZZO: "Roma-Fiorentina? Non sottovalutiamo l'arbitro..."

Domenica alle ore 20:45 lo Stadio Olimpico sarà il teatro di Roma-Fiorentina, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del futuro di José Mourinho: "La Roma deve osare e prendere un tecnico alla De Zerbi al posto dello Special One", le parole di Paolo Bargiggia. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma sul direttore di gara della sfida di domenica: "L'arbitro non è da sottovalutare".

Non è una gara da sottovalutare quella di domenica, e nemmeno l'arbitro lo è. La Roma deve dare il meglio per continuare la rincorsa al Milan (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La politica mourinhana sta funzionando. Mancini doveva essere ammonito nell'ultima partita ma non è stato fatto per via delle parole di Mourinho del giorno prima nei confronti dell'arbitro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zielinski? Va in scadenza il prossimo giugno, potrebbe essere un'operazione low-cost a gennaio ma dubito che il Napoli lo metta sul mercato (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma dovrebbe osare, mandare via Mourinho e prendere un allenatore alla De Zerbi. Io se fossi i proprietari virerei su Italiano o Thiago Motta, che è uno bravo e ha anche carattere, quindi andrebbe bene per lo spogliatoio. Questa Roma non penso possa andare lontano e c’è bisogno di cambiare pagina (PAOLO BARGIGGIA, Radio Cusano Sport, Ferrero non solo sport)

Questo Mourinho sa che si gioca tanto. Da qui a un mese e mezzo con tutti gli scontri diretti è un dentro e fuori. Il tecnico si gioca il rinnovo, ma non deve spostare l’attenzione fuori dal campo, vorrei vedere una squadra coraggiosa, che fa la partita e vuole vincere. La presidenza rinnoverà solo se vedrà una crescita e i risultati (GIANLUCA SCARLATA, Radio Cusano Sport, Ferrero non solo sport)