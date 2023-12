Piotr Zielinski può lasciare il Napoli in scadenza a fine anno e sono tanti i club interessati a lui. In fila per arrivare al polacco c'è anche la Roma di José Mourinho, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con il centrocampista. Zielinski guadagna circa 3 milioni di euro, in linea con i parametri dei Friedkin.

(calciomercato.com)

