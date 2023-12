Anche in questa giornata di festa, la Roma è scesa in campo per il consueto allenamento. I giallorossi infatti questa mattina hanno proseguito il loro lavoro in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina. E come si evince dai video pubblicati dai canali social del club, lo hanno fatto in una Trigoria gelida, con i giocatori coperti da capo a piedi per far fronte al freddo.