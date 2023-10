Domani la ripresa degli allenamenti verso Roma-Lecce. Mercato: si allontana il riscatto di Sanches. Pellegrini risponde alle accuse di Corona: "Sciocchezze"

Giornata di riposo per la Roma dopo la sconfitta per 1-0 rimediata in casa dell'Inter. I giallorossi torneranno ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria domani pomeriggio e Mourinho proverà a recuperare alcuni degli infortunati in vista del match di domenica contro il Lecce.

Tra questi c'è anche Renato Sanches, out da Sheriff-Roma per un problema muscolare. Il centrocampista portoghese è rimasto per grande parte di questo inizio di stagione ai box, motivo per cui al termine dell'annata dovrebbe tornare al PSG e al suo posto Pinto avrebbe messo nel mirino Fofana del Monaco.

Intanto la Primavera si è imposta sul campo del Monza per 2-3 grazie alle reti di Cherubini e Mlakar (doppietta). Grazie a questa vittoria i ragazzi di Guidi salgono a quota 14 punti in classifica.

Nella giornata odierna Corona ha accusato Pellegrini di stalking nei confronti di una ragazza: "Ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali", la risposta del capitano in un messaggio pubblicato su Instagram

