I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante 'è l'attacco della Roma', Lukaku 'sbaglia tutto'

Crolla a 10 minuti dal termine la Roma, che esce sconfitta da San Siro dopo una prestazione incolore. Tra i più positivi in casa giallorossa c'è Bryan Cristante: "In pratica è tutto l'attacco della Roma. Il suo copo di testa è l'unica occasione creata in 98 minuti" (Corriere della Sera). Si salva anche Rui Patricio: "Gran parata di riflesso su Thuram nella fase iniziale. Poi resta attento e può poco sul tocco vincente del francese" (Il Tempo). Gara negativa, la peggiore in giallorosso per Romelu Lukaku: "Sarà stato l'effetto dei fischi, o forse la giornata storta. Un Lukaku così giù in Italia si era visto raramente. Sbaglia tutto" (La Gazzetta dello Sport). Male anche Nicola Zalewski: "Sulla sua corsia Dumfries pare imprendibile. Mentre l’olandese fa il bello e il cattivo tempo, Nico non trova mai il passo giusto per fermarlo, pur con tutto l’impegno." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera)

Rui Patricio 6,28

Mancini 5,86

Llorente 5,64

Ndicka 5,78

Kristensen 4,78

Cristante 6,21

Paredes 5,50

Bove 6,07

Zalewski 5,00

El Shaarawy 5,43

Lukaku 5,14

Belotti NG

Celik 5,75

Aouar NG

Azmoun NG

Mourinho/Foti 5,58





IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 5,5

Kristensen 5

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 6,5

Zalewski 5

El Shaarawy 5,5

Lukaku 5

Belotti ng

Celik 5,5

Aouar ng

Azmoun ng

Mourinho 6





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 5

Cristante 6,5

Paredes 5

Bove 6

Zalewski 4,5

El Shaarawy 5

Lukaku 4,5

Belotti ng

Celik 6

Aouar ng

Azmoun ng

Mourinho 5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 5

Llorente 5

Ndicka 5

Kristensen 4

Cristante 6

Paredes 5

Bove 5,5

Zalewski 5

El Shaarawy 5

Lukaku 5,5

Belotti NG

Celik 6

Aouar NG

Azmoun NG

Mourinho 6





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Llorente 5,5

Ndicka 6

Kristensen 5

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 6,5

Zalewski 5

El Shaarawy 6

Lukaku 5

Belotti ng

Celik 5

Aouar ng

Azmoun ng

Mourinho 5,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Llorente 5,5

Ndicka 6

Kristensen 4,5

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 6

Zalewski 5,5

El Shaarawy 5,5

Lukaku 5,5

Belotti ng

Celik 5,5

Aouar ng

Azmoun ng

Mourinho 5,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 6

Llorente 5,5

Ndicka 6

Kristensen 4,5

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 6,5

Zalewski 5

El Shaarawy 5,5

Lukaku 5,5

Belotti ng

Celik ng

Aouar ng

Azmoun ng

Mourinho 5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 5,5

Cristante 6,5

Paredes 6

Bove 5,5

Zalewski 5

El Shaarawy 5,5

Lukaku 5

Belotti 6

Celik ng

Aouar ng

Azmoun ng

Mourinho