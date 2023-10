Primavera, MONZA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match

Dopo il pareggio casalingo col Milan, alle 14.30 la Roma fa visita al Monza nell'ottava giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico giallorosso Federico Guidi opta per il 4-3-3 e schiera anche Pisilli, Pagano, Cherubini, D'Alessio e Costa, ieri in panchina a San Siro per Inter-Roma di Serie A.

IL TABELLINO

MONZA: Mazza; Zoppi, Kassama, Brugarello, Capolupo; Lupinetti, Colombo, Dell'Acqua; Berretta; Ferrandes, Ferraris.

All.: Lupi.

ROMA: Marin; D’Alessio, Keramitsis, Golic, Ienco; Pisilli, Vetkal, Pagano; Costa, Mlakar, Cherubini.

All.: Guidi.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Giovanni Pandolfo - Giovanni Boato.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Al via il match.