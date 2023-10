ORSI: "La Roma ha fatto la partita più brutta della storia del calcio" - BALZANI: "Quello era l'unico modo per vincerla"

"La Roma ha fatto la più brutta partita della storia del calcio" attacca così Fernando Orsi all'indomani della vittoria dell'Inter per 1-0. Di diverso avviso Francesco Balzani che dice: "Questa partita avevi tanti modi per perderla ma soltanto uno per vincerla e la Roma, secondo me, ha adottato l'unico possibile".

Nelle discussioni sulle responsabilità di Mourinho, Augusto Ciardi si pone così: "Tra sette mesi se ne andrà ma io ho dubbi che, con questo stato maggiore, la Roma riuscirà a proporre un calcio migliore anche senza l'allenatore portoghese".

La Roma ha fatto la più brutta partita della storia del calcio. Io penso che Mourinho in settimana prova le uscite dal pressing come quello dell’Inter ma non capisco come non si vedano durante le partite (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto una partita difensiva perché quello sa fare. Non si può discutere Mourinho ma ieri si è vista l’inferiorità tecnica nel complesso (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho ha ragione quando parla delle assenze, ma sulla partita dice cose sbagliate. Cosa ha fatto l’arbitro? L’Inter ha massacrato la Roma, forse Mourinho vede un’altra partita. Lui è un furbo e dice quello che vuole (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho tra sette mesi se ne andrà ma io ho dubbi che, con questo stato maggiore, la Roma riuscirà a proporre un calcio migliore anche senza l'allenatore portoghese (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zalewski assolutamente inadeguato, col senno del poi probabilmente sarebbe stato molto più saggio mettere El Shaarawy da quel lato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho sposta l’attenzione su argomenti inesistenti. La Roma ha tirato per la prima volta in porta al 66’: ci sono state squadre più scarse che a San Siro hanno fatto una grande partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa partita avevi tanti modi per perderla ma soltanto uno per vincerla e la Roma, secondo me, ha adottato l'unico possibile. Avrei firmato col sangue se qualcuno mi avesse detto di stare all'81' sullo 0-0 con l'Inter (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se devo dare una colpa a Mourinho è quella di “accettare” una squadra simile, se io dovessi essere costretto a far giocare una squadra che non mi piace e dovessi essere costretto a dire che la Roma ieri avrebbe meritato il pareggio forse sarebbe meglio dimettersi. Uno dei primi imputati di questa sconfitta non è Mourinho ma il direttore sportivo che ha portato giocatori inguardabili e rotti (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)