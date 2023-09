Trigoria: Dybala torna in gruppo. Marcos Leonardo si avvicina alla Roma e Mourinho pensa a Totti

Continua il lavoro in casa Roma in vista del ritorno in campo domenica prossima contro l'Empoli. La buona notizia per Mourinho è rappresentata dal ritorno in gruppo di Paulo Dybala, finalmente tornato a lavorare con il resto dei suoi compagni: presente anche Azmoun, uno degli acquisti in attacco da parte di Tiago Pinto. Si avvicina intanto l'arrivo di Marcos Leonardo: in via di definizione l'arrivo del brasiliano, per cui in futuro potrebbe esserci anche un prestito in Serie A. Oggi ha fatto tanto rumore anche un'altra indiscrezione, quella legata alla volontà di Mourinho di avere Francesco Totti al suo fianco all'interno della società, ma i due non ne avrebbero ancora parlato.

