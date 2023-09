Secondo il sito del quotidiano, l'avvio stentato della Roma in questa stagione starebbe suggerendo a José Mourinho un'idea, che è già qualcosa in più di una suggestione, e riguarda Francesco Totti. La figura servirebbe a far sentire al portoghese la società vicina e prendere meno squalifiche, ma all’ex capitano interessano ruoli più operativi.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE