Trigoria: Dybala in gruppo (FOTO)

Prosegue il lavoro della Roma al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, verso il ritorno della Serie A: dopo la sosta la Roma ospiterà l'Empoli allo Stadio Olimpico nella quarta giornata di campionato. Al mattino la squadra si è allenata agli ordini di Mourinho: torna in gruppo Dybala, out Milan per un fastidio all'adduttore. Sono stati aggregati anche vari Primavera tra i quali Cherubini e Keramitsis. Gli scatti della seduta odierna: