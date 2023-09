PRUZZO: "Mi auguro che Mourinho possa rimanere alla Roma" - CIARDI: "Momento di riflessione per il tecnico per risollevare la squadra"

Durante la sosta per le Nazionali, spazio alle valutazioni sulla Roma vista finora lungo le frequenze radiofoniche. "Mi auguro che Mourinho possa rimanere alla Roma", dice Roberto Pruzzo. "Questo è un momento di riflessione per Mourinho, che ha come primo pensiero quello di risollevare la squadra. Si può pensare che ci sia stato un contatto tra l’allenatore e Totti, per quella figura che più volte il portoghese ha reclamato", sostiene Augusto Ciardi.

Per Francesco Balzani "il calendario della Roma è una cosa indegna".

Mi auguro che Mourinho possa rimanere alla Roma. Se i giallorossi non dovessero vincere con l’Empoli si aprirebbe una crisi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Si sta esagerando su Mourinho, bisogna guardare il valore dei giocatori e non è sicuro che un altro allenatore possa fare meglio con questa squadra. Lo Special One deve comunque dare di più (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho ha dato qualcosa in più alla Roma? Secondo me no (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Questo è un momento di riflessione per Mourinho, che ha come primo pensiero quello di risollevare la squadra. Si può pensare che ci sia stato un contatto tra l’allenatore e Totti, per quella figura che più volte il portoghese ha reclamato. A me piacerebbe De Zerbi alla Roma, lo trovo di un’intelligenza superiore: ha capito tutto, nel giro di due anni starà al Liverpool, al City o al Chelsea (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vincere la Conference League non è stato un grandissimo risultato considerando la squadra che Mourinho aveva a disposizione. Non ho mai visto giocare la Roma così male come con lui (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho sarà anche il tredicesimo allenatore della Roma per media punti in campionato, ma è già entrato nella storia del club giallorosso ed è ben oltre il tredicesimo posto (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il calendario della Roma è una cosa indegna e non può essere casuale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La percezione che ho dei Friedkin è ovviamente cambiata rispetto a quella che mi ero fatto inizialmente. Nel corso del tempo abbiamo visto che con questa proprietà si provano a perseguire sì gli obiettivi sportivi, ma temo che quelli economici e soprattutto quello dello stadio siano forse più importanti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)