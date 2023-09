Serie A, Lazio-Roma il 12 novembre alle 18. Mou torna sulla finale contro il Siviglia: "Se dico quello che penso mi squalificano 10 giornate"

La Roma continua a lavorare in vista della gara contro l'Empoli, in programma il 17 settembre alle 20:45. José Mourinho ha diretto l'allenamento odierno e ha potuto contare solamente su 12 giocatori, poiché gli altri sono infortunati o convocati in nazionale.

Lo Special One è tornato a parlare delle sue emozioni europee e si è soffermato anche sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia: "Se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica...", il commento amaro del tecnico. Intanto la Roma ha ufficialmente confermato l'assenza di Azmoun e Kristensen dalla lista UEFA A per la fase a gironi dell'Europa League 2023/24.

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite del campionato fino alla 19esima giornata e spicca il Derby della Capitale, in programma il 12 novembre alle ore 18.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

GASPORT - ROMA DYBALA DIPENDENTE. LA JOYA PORTA GOL E PUNTI: “ADESSO ASPETTO LUKAKU”

IL MESSAGGERO - MARCOS LEONARDO RESTA UNA PRIORITÀ: APPUNTAMENTO RIMANDATO A GENNAIO

VIDEO - LUKAKU SHOW IN ALLENAMENTO CON IL BELGIO

LISTA UEFA: OUT KRISTENSEN E AZMOUN. VETKAL E MANNINI INSERITI IN LISTA B (COMUNICATO)

MOURINHO: “FINALE EUROPA LEAGUE? SE DICO QUELLO CHE PENSO PRENDO 10 GIORNATE DI SQUALIFICA…” (VIDEO)

TRIGORIA: MOURINHO AL LAVORO CON 12 GIOCATORI. OK AZMOUN, AGGREGATO IL 2005 JOAO COSTA

DYBALA: “MIO PAPÀ MERITAVA DI ALZARE LA COPPA DEL MONDO. DURANTE IL GIRONE ERO AL 50%…” (VIDEO)

SERIE A: ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 19A GIORNATA. IL 12 NOVEMBRE ALLE 18 IL DERBY. IL 23 DICEMBRE ALLE 20:45 ROMA-NAPOLI E IL 30 DICEMBRE CON LA JUVENTUS

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24