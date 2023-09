MOURINHO: "Finale Europa League? Se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica..." (VIDEO)

José Mourinho è il volto scelto da Sky per la campagna europea. Tra i vari spot promozionali, arriva un'intervista in cui il tecnico della Roma deve scegliere tra due momenti che gli vengono proposti. Il primo riguarda le sfide col Barcellona quando era sulla panchina dell'Inter nell'anno del 'Triplete'.

Tra l'immagine in cui Mourinho 'spia' le indicazioni di Guardiola a Ibrahimovic e quella iconica col dito alzato al Camp Nou, la scelta ricade su quest'ultima: "Senza dubbio. Lì mind games, qui pura gioia".

L'Europa League vinta col Manchester o la finale contro il Siviglia con la Roma?

"Entrambe. Vincere l'Europa League col Manchester United si può dire sia un'emozione normale. Quella lì (riferendosi alla finale della scorsa stagione, ndr), se dico quello che penso...dieci partite di squalifica"

Roma-Feyenoord o Roma-Leicester?

"La prima però potevo anche scegliere l'altra. Non ho mai pianto in campo dopo una sconfitta, qualche volta piango dopo una vittoria e queste due sono state storiche per la Roma"